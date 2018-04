«С новым месяцем!»: Илон Маск поздравил подписчиков своего микроблога сообщением о банкротстве Tesla

Оригинальное сообщение глава компании Tesla предварил интригующим сообщением — «Важное сообщение через несколько часов».

Оригинальный бизнесмен оригинален и в поздравлениях с новым месяцем. Особенно, когда этот месяц апрель, а день — первый.

— Tesla обанкротилась. Несмотря на интенсивные усилия по сбору средств, в том числе массовую продажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla полностью обанкротилась, — написал Маск в микроблоге, в котором за 9 часов до этого сообщения написал о том, что вскоре напишет что-то очень важное.

Tesla Goes Bankrupt Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.

— Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

В доказательство и одновременное опровержение своему посту Маск опубликовал фото, на котором предстал в образе несчастного разоренного бизнесмена — лохматого, в картонной коробке у колеса Tesla Model 3.

— Илон был найден без сознания у автомобиля Tesla Model 3, в окружении бутылок «Теслаквилла». На еще щеках еще заметны следы слез. Это не предсказание и не прогноз, вы же понимаете. Счастливого нового месяца! — написал бизнесмен.

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by «Teslaquilla» bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks. This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point? Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1

— Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Некоторые комментаторы первоапрельской шутки Илона Маска отметили, что владельцу таких бизнесов и компаний не следует так шутить.

ПО ТЕМЕ

Илон Маск узнал о Facebook-аккаунтах своих компаний за несколько часов до их исчезновения