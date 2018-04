Илон Маск пошутил о банкротстве Tesla

Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск пошутил о банкротстве компании. Соответствующие сообщения он написал в Twitter.

Tesla Goes Bankrupt Palo Alto, California, April 1, 2018 — Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

"Несмотря на напряженные попытки заработать деньги, включая отчаянную массовую распродажу пасхальных яиц, мы с грустью сообщаем, что Tesla абсолютно и полностью обанкротилась. Так обанкротилась, что вы даже не поверите", — сообщил предприниматель.

Затем Маск выложил фотографию себя с картонкой «банкрот» и «со следами высохших слез, в окружении бутылок Теслакилы».

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by «Teslaquilla» bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.

This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?

Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1 апреля 2018 г.

Пост был опубликован 1 апреля.