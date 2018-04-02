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Генплан Красноярска будет изменен
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Генплан Красноярска будет изменен 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как отмечается в распоряжении главы города, изменения коснутся функциональных зон Красноярка, размещения объектов местного значения, инженерно-транспортной инфраструктуры. После того как предложения по корректировкам будут готовы, их обсудят на публичных слушаниях.
Генеральный план Красноярска, рассчитанный на период до 2033 года, был принят в 2015 году. С тех пор он уже не раз менялся, в том числе благодаря предложениям горожан.
Ранее мэр Красноярска заявлял, что градостроительную политику в городе надо менять. В феврале этого года Еремин отозвал разрешения на строительство 39 многоэатажных домов, выданные прежней администрацией города.
Фото: БЦ Баланс
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