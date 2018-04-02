Генплан Красноярска будет изменен

Как отмечается в распоряжении главы города, изменения коснутся функциональных зон Красноярка, размещения объектов местного значения, инженерно-транспортной инфраструктуры. После того как предложения по корректировкам будут готовы, их обсудят на публичных слушаниях.

Генеральный план Красноярска , рассчитанный на период до 2033 года, был принят в 2015 году. С тех пор он уже не раз менялся, в том числе благодаря предложениям горожан.

Ранее мэр Красноярска заявлял, что градостроительную политику в городе надо менять. В феврале этого года Еремин отозвал разрешения на строительство 39 многоэатажных домов, выданные прежней администрацией города.

Фото: БЦ Баланс