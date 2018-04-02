Обзор московских событий в СМИ за 2 апреля

«Коммерсантъ». Покупатели не дошли до торгцентров Их посещаемость сократилась после трагедии в Кемерово . ссылка

«Коммерсантъ». «Яхту Сталина» оставят в Москве Канал им. Москвы выкупает теплоход под свой музей. ссылка

«Известия» . Не по зубам Почему россияне из раза в раз калечатся у стоматологов. ссылка

«Известия». Спасение улетающих Росавиация разработала новый порядок действий в случае проблем у авиакомпаний. ссылка

Газета.Ru . Ворон стало меньше, а вот дятлов — больше Почему в Москве стало меньше голубей. ссылка

Газета.Ru. Не до шуток: автомобили дорожают с 1 апреля В России подняли ставки утилизационного сбора на автомобили. ссылка

Российская газета ». Семья ждет В Москве стало вдвое меньше детей-сирот. ссылка

«Российская газета». Кто быстрее по Садовому В Москве возрождается любительская велогонка. ссылка

«Российская газета». С. Собянин : За шесть лет в ТиНАО построены десятки школ, детсадов и поликлиник За последние годы в ТиНАО построены десятки школ, детских садов и поликлиник. Такой вывод сделал мэр столицы Сергей Собянин, проинспектировав на присоединенных территориях сооружение социальных объектов. ссылка

Московский комсомолец ». В МХТ сыграли первую премьеру без О. Табакова К 150-летию со дня рождения Максима Горького «прочитали» новый «Театральный роман». ссылка

«Московский комсомолец». Здоровье и армия: детали весеннего призыва раскрыл военврач Министерство обороны не заинтересовано, чтобы в армии служили больные ребята. ссылка

РБК Daily ». Пожарная тревожность Почему контрольно-надзорная деятельность МЧС не смогла предотвратить трагедию в Кемерово. ссылка

Независимая газета ». Московским школьникам предстоит второй предпрофессиональный экзамен Успешно сдавшие новый вид испытания ученики получат дополнительные баллы для поступления в вузы. ссылка

Комсомольская правда ». Догнать и отобрать: почему бывших вкладчиков заставляют вернуть в банк уже полученные деньги Клиенты банков с отозванными лицензиями столкнулись с неожиданной проблемой. ссылка

«Комсомольская правда». Погода в Москве: В Подмосковье снег растает к концу апреля, а в столице — к выходным Начало паводка прогнозируют на 10-12 апреля. Рассказываем, какой будет погода в Москве и когда же в столицу придет настоящая весна. ссылка

«Комсомольская правда». Велопрокатный сезон в Москве откроют 20 апреля Число таких пунктов увеличится, а цены останутся на уровне прошлого года. ссылка

Московская правда ». Посетители Московского зоопарка смогут покормить животных С 1 апреля в столичном зоосаде начнут продавать пакеты с кормом для животных. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин рассказал о строительстве новой школы на юго-востоке Москвы Образовательное учреждение будет рассчитано на 1,1 тыс. учеников. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин распорядился наградить почетными грамотами работников столичных учреждений Мэр города отметил вклад москвичей в развитие культуры, науки и городского хозяйства. ссылка

«Вечерняя Москва». 5 тыс. участников открыли беговой сезон в «Лужниках» Весенний забег «Апрель» открыл серию стартов в преддверии Московского марафона. ссылка

«RT». В Театре.doc сообщили о смерти худрука М. Угарова В Театре.doc сообщили о смерти основателя и художественного руководителя театра Михаила Угарова . ссылка