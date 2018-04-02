В период акции «Безопасный лед» закрыто 35 ледовых переправ и перекрыто 93 места возможного выезда автотранспорта на лёд

Сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам подведены итоги акции «Безопасный лед», проходившей в регионе с 26 марта по 1 апреля. Для исключения рисков, связанных с выходом и выездом граждан на лед в несанкционированных местах и выявления иных нарушений, на водных объектах Иркутской области работали

более 500 патрульных межведомственных мобильных групп численностью около

1500 тысяч человек.

За неделю было перекрыто 93 места

возможного выезда автотранспорта на лёд, установлено 695 запрещающих

знаков. В отношении водителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых

переправ, сотрудниками администраций муниципальных образований

составлено 42 протокола. Также органами местного самоуправления в потенциально опасных местах и в местах массового выхода людей на лёд в период проведения акции выставлялось 78 временных спасательных постов.

Информация о мерах безопасности на льду в весенний период была доведена до 13 тысяч жителей и гостей региона —

патрульными группами проводились инструктажи на туристических базах,

расположенных в непосредственной близости от водных объектов, подворовые

обходы, открытые уроки в дошкольных учреждениях.

За отчетный период проведено техническое

освидетельствование и прекращена эксплуатация 35 ледовых переправ. Всего

по состоянию на 02 апреля 2018 г., в 8 районах области действуют 19 ледовых переправ (9-Киренском, 2-Усть-Кутском, по 2-в Бодайбинском, Мамско-Чуйском районах, по 1— в Казачинско-Ленском, Катангском, Нижнеилимском и Тайшетском районах) и 3 пеших ледовых переходов (два через р. Лену «Киренск-Мельничный», «Киренск-Пролетарский» и один через реку Киренга «Киренск-Гарь»).

Напомним, акция «Безопасный лёд»

инициирована Сибирским региональным центром МЧС России . Её профилактический эффект строится на привлечении к разъяснительной и надзорной работе всех министерств и ведомств, широкой общественности.

Это позволяет максимально использовать доступные меры воздействия на граждан.

В межведомственной акции наряду со специалистами МЧС России участвуют взаимодействующие структуры —

сотрудники полиции задействованы в рейдах и составляют протоколы на нарушителей, представители транспортной прокуратуры проверяют ледовые

переправы, из специалистов различных аварийно-спасательных служб

формируются временные спасательные посты в местах массового выхода на лёд, представители органов местного самоуправления привлекают инженерную

технику для ликвидации несанкционированных выездов на водоёмы.