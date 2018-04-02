Кто оплатит капитальный ремонт двухквартирного деревянного дома?

Мы живём в двухквартирном деревянном доме 1951 года постройки. В нём никаких удобств. Ещё 9 лет назад специальная комиссия сделала заключение, что находиться в нём опасно, необходим капитальный ремонт. Но никаких работ так и не проводили. Что нам делать?

Отвечает председатель ОД «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков

— Двухквартирные дома в программу капитального ремонта правительством края не включены. Если это муниципальная собственность, администрация и обязана проводить ремонт. В том случае, когда квартиры приватизированы, проведение капремонта возлагается на вас.