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Кто оплатит капитальный ремонт двухквартирного деревянного дома?
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Кто оплатит капитальный ремонт двухквартирного деревянного дома? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Мы живём в двухквартирном деревянном доме 1951 года постройки. В нём никаких удобств. Ещё 9 лет назад специальная комиссия сделала заключение, что находиться в нём опасно, необходим капитальный ремонт. Но никаких работ так и не проводили. Что нам делать?
Отвечает председатель ОД «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков:
— Двухквартирные дома в программу капитального ремонта правительством края не включены. Если это муниципальная собственность, администрация и обязана проводить ремонт. В том случае, когда квартиры приватизированы, проведение капремонта возлагается на вас.
Как действовать, если живёте в муниципальной собственности? Необходимо со ссылкой на обследование дома направить в адрес администрации города письмо о необходимости проведения капитального ремонта. Если будет получен отказ в течение месяца, отправить его в прокуратуру Канска для принятия мер реагирования. Потому что предписание в адрес администрации города должно быть исполнено.
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