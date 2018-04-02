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В Китае донорские органы за восемь лет помогли спасти 46 тыс. человеческих жизней
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В Китае донорские органы за восемь лет помогли спасти 46 тыс. человеческих жизней 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ухань, 2 апреля /Синьхуа/ — За восемь лет с марта 2010 года, когда в Китае стартовала пилотная программа донорства органов после смерти, донорские органы помогли спасти более 46 тыс. человек.
Такие данные были озвучены на Всекитайском собрании, посвященном памяти доноров органов, прошедшем на днях в городе Ухань, административном центре центральнокитайской провинции Хубэй.
Как сообщил замглавы Китайского центра по управлению донорством человеческих органов при Китайском обществе Красного креста Хоу Фэнчжун, по состоянию на 28 марта текущего года в стране в общей сложности было зарегистрировано 16,5 тыс. случаев посмертного донорства органов и предоставлено примерно 46,5 тыс. донорских органов. По годовому числу полученных и пересаженных донорских органов Китай занимает первое место в Азии и второе место в мире.
Китайское общество Красного креста и бывшее Министерство здравоохранения КНР в марте 2010 года запустили пилотную программу, нацеленную на поощрение граждан при безнадежном состоянии жизни добровольно и безвозмездно жертвовать свои органы для спасения жизни другого человека, после чего в стране в общей сложности было зарегистрировано 422 тыс. доноров-добровольцев.
Собрание, которое также имело целью популяризацию знаний о донорстве, было организовано Китайским центром по управлению донорством человеческих органов и Китайским фондом по развитию пересадки донорских органов при содействии Общества Красного креста провинции Хубэй и провинциального Комитета по делам здравоохранения и планового деторождения.
В мероприятии приняли участие родственники доноров органов, бывших получателей донорских органов, хирургов по пересадке органов и координаторов. -0-
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