«Гражданин СССР» из Зеленогорска добровольно оплатил долги

Задолженность за коммунальные услуги, которую накопил житель Зеленогорска, погашена. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по Красноярскому краю.

Ранее должник, называвший себя «гражданином СССР», отказался выплачивать долг. Вооружившись видеокамерой, он явился к приставам, чтобы записать конфликт на видео, а затем предложить вниманию общественности. Сотрудники ФССП, однако, воспользовались случаем, чтобы напомнить мужчине об его задолженности за коммунальные платежи в размере 64 тысячи рублей. Пока гражданин «митинговал», приставы описали доступное для наблюдения имущество: видеокамеру, планшет и мобильный телефон. Мужчина в ответ вызвал полицию, но добиться своей цели ему не удалось. В результате он осознал, что если не оплатит долг, то лишится имущества. Через некоторое время он явился в отдел судебных приставов и оплатил долг в полном объеме.