Льготные авиабилеты начали продавать в Приморье 

Как сообщили в краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сегодня жители могут приобрести билеты компании «Аэрофлот» из Владивостока в Москву, Новосибирск, Якутск, Хабаровск и Петропавловск-Камчатский по льготным ценам.
Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания «Якутия» из Якутска во Владивосток и обратно.
Стоимость льготных авиабилетов следующая:
— Владивосток — Москва — Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);
— Владивосток — Новосибирск — Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);
— Петропавловск-Камчатский — Владивосток — Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);
— Хабаровск — Владивосток — Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);
— Якутск — Владивосток — Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).
Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России и три направления из Приморья по Дальнему Востоку.
Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Напомним, что Президент России Владимир Путин во время ежегодного Послания Федеральному Собранию РФ 1 марта 2018 года, заявил, что в течение ближайших шести лет в стране будет реконструирована и расширена сеть региональных аэропортов. Глава государства подчеркнул, что решение этой задачи позволит уйти от сложившейся практики межрегиональных полетов через Москву. В ходе третьего Восточного экономического форума в сентябре 2017 года в Приморье Владимир Путин подчеркнул исключительное значение воздушного транспорта для дальневосточных регионов.