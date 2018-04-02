Льготные авиабилеты начали продавать в Приморье

Также субсидированные авиабилеты продает авиакомпания «Якутия» из Якутска во Владивосток и обратно.

Стоимость льготных авиабилетов следующая:

— Владивосток — Москва — Владивосток (в одну сторону 7 400 рублей);

— Владивосток — Новосибирск — Владивосток (в одну сторону 5 900 рублей);

— Петропавловск-Камчатский — Владивосток — Петропавловск-Камчатский (стоимость билета в одну сторону 6 000 рублей);

— Хабаровск — Владивосток — Хабаровск (стоимость билета в одну сторону 1 800 рублей);

— Якутск — Владивосток — Якутск (стоимость билета в одну сторону 6 400 рублей).

Отметим, в этом году воспользоваться авиабилетами с фиксированной стоимостью пассажиры смогут в период с 1 марта по 1 декабря. Постановлением Правительства РФ утверждён перечень авиамаршрутов с Дальнего Востока, на которые пассажиры смогут приобретать билеты по субсидированным тарифам. Из Приморья в перечень попали шесть маршрутов в центральную часть России и три направления из Приморья по Дальнему Востоку.

Воспользоваться льготными авиаперелётами могут несколько категорий граждан. Это люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Также это инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его человек, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.