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В храмах Приморья установят металлодетекторы на время празднования Пасхи
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В храмах Приморья установят металлодетекторы на время празднования Пасхи 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 2 апреля. /ТАСС/. Входы в крупные церкви и храмы Приморья оборудуют металлодетекторами на время проведения пасхальных мероприятий. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Приморья.
"Арочные металлодетекторы установят на входах в крупные церкви и храмы Приморье на время проведения пасхальных мероприятий", — говорится в сообщении, отметив, что соответствующее поручение дал врио губернатора края Андрей Тарасенко.
Также глава Приморья распорядился в день празднования Пасхи перекрыть автомобильное движение в местах массового скопления людей и направить сотрудников силовых структур в храмы и церкви для обеспечения безопасности.
Пасха по юлианскому календарю в этом году приходится на 8 апреля.
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