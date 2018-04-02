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Металлодетекторы установят в храмах и церквях Приморья на время Пасхи
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Металлодетекторы установят в храмах и церквях Приморья на время Пасхи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 2 апр — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко дал поручение установить арочные металлодетекторы на входах в крупные церкви и храмы на время Пасхи, сообщает пресс-служба администрации края.
"Андрей Тарасенко поручил установить арочные металлодетекторы на входе в крупные церкви и храмы, а в местах массового скопления людей — перекрыть автомобильное движение. По словам главы региона, во время проведения массовых мероприятий люди должны себя чувствовать в полной безопасности", — говорится в сообщении.
Также Тарасенко отметил, что в церквях и храмах необходимо присутствие сотрудников силовых структур.
Как сообщает пресс-служба, ранее глава региона провел встречу с митрополитом Владивостокским и Приморским Вениамином, в ходе которой речь также зашла о безопасности во время празднования Пасхи в Приморье.
Пасху будут отмечать в воскресенье, 8 апреля.
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