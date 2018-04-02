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Желая разбогатеть жительница Владивостока организовала бордель
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Желая разбогатеть жительница Владивостока организовала бордель 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в организации занятия проституцией и содержании притонов, совершенные в составе организованной группы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Приморского края.
Установлено, что жительница Владивостока в целях улучшения своего материального положения создала преступную группу для организации занятия проституцией.
Так, преступница вовлекла в преступную группу двух своих приятельниц, которые выполняли роль управляющих. В их задачи входило обеспечивать клиентам доступ в квартиры и получать гонорар за предоставленные им сексуальные услуги. В состав преступной группы также входили трое мужчин, которые отвечали за безопасность притонов. При этом, один из них, имея связи в криминальной среде, выполнял свою работу дистанционно, отбывая наказание в одной из колоний Приморского края.
Кроме того, для увеличения спроса на незаконные интимные услуги, в качестве «пиарщика» был привлечен специалист в области компьютерной техники. Он размещал объявления с фотографиями девушек в Сети с соответствующими предложениями воспользоваться услугами сексуального характера.
Для осуществления преступной деятельности организатор оборудовала под притоны две квартиры. В целях вовлечения женщин в занятие проституцией размещались объявления с предложением работы интимного характера, обещая безопасность и щедрое денежное вознаграждение.
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