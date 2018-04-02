Желая разбогатеть жительница Владивостока организовала бордель

Прокуратура Владивостока утвердила обвинительное заключение в отношении семи местных жителей, которые обвиняются в организации занятия проституцией и содержании притонов, совершенные в составе организованной группы, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуру Приморского края

Установлено, что жительница Владивостока в целях улучшения своего материального положения создала преступную группу для организации занятия проституцией.

Так, преступница вовлекла в преступную группу двух своих приятельниц, которые выполняли роль управляющих. В их задачи входило обеспечивать клиентам доступ в квартиры и получать гонорар за предоставленные им сексуальные услуги. В состав преступной группы также входили трое мужчин, которые отвечали за безопасность притонов. При этом, один из них, имея связи в криминальной среде, выполнял свою работу дистанционно, отбывая наказание в одной из колоний Приморского края.

Кроме того, для увеличения спроса на незаконные интимные услуги, в качестве «пиарщика» был привлечен специалист в области компьютерной техники. Он размещал объявления с фотографиями девушек в Сети с соответствующими предложениями воспользоваться услугами сексуального характера.

Для осуществления преступной деятельности организатор оборудовала под притоны две квартиры. В целях вовлечения женщин в занятие проституцией размещались объявления с предложением работы интимного характера, обещая безопасность и щедрое денежное вознаграждение.