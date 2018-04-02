Фото: Ольга Бузова снялась полуобнаженной для Playboy

Энергия бьет из Ольги Бузовой ключом. Она, кажется, успевает быть сразу в нескольких местах, успешно совмещая как карьеру телеведущей, так и певицы, при этом регулярно снимаясь для различных изданий. Недавно Ольга стала новой героиней мужского журнала Playboy, снявшись полуобнажённой для обложки. Представители звезды комментариев и анонсов по поводу грядущей фотосессии не давали, однако в сети уже появился результат работы Ольги и Playboy. На обложке начинающая певица появилась в фуржке, пиджаке и подтяжках, прикрывающих обнаженную грудь. Поклонники Бузовой кадр оценили и уже с нетерпением ждут появления всех остальных кадров из этой фотосессии.

Идеальная женщина — это я 👸🏻 Это моя уже третья обложка для культового и легендарного журнала @playboy🐰 Но именно она для меня особенная ❤ Эта фотосессия под лозунгом #ОнаНеБоится получилась очень сексуальной, смелой и безумно стильной 😍❤ Мужчины будьте осторожны 💣 Спасибо @playboy_russia, я вас люблю 😘 #PlayboyRussia #плейбой #плэйбой_россия #Playboy

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

31 Мар 2018 в 5:19 PDT попкорнnews