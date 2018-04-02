Личная «яхта Сталина» станет музеем на территории московского парка Горького

Построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький» будет выкуплен, отреставрирован и преобразован в музей.

Теплоход «Максим Горький», считавшийся личной «яхтой Сталина» и служивший для водных прогулок представителям высшего руководства Советского Союза — от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева , станет музеем на территории парка Горького.

Для этого теплоход, который до 2015 года использовали для приема правительственных делегаций и проведения банкетов, будет выкуплен ФГБУ «Каналом имени Москвы» у Московского речного пароходства за 20 миллионов рублей.

— Об этом рассказали в ФГБУ и подтвердил гендиректор МРП Константин Анисимов . Сделка будет закрыта до 19 апреля, — сообщает «Коммерсант».

Посмотреть, как выглядит «яхта Сталина» на воде можно тут:

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