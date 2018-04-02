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Личная «яхта Сталина» станет музеем на территории московского парка Горького
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Личная «яхта Сталина» станет музеем на территории московского парка Горького 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Построенный в 1934 году теплоход «Максим Горький» будет выкуплен, отреставрирован и преобразован в музей.
Теплоход «Максим Горький», считавшийся личной «яхтой Сталина» и служивший для водных прогулок представителям высшего руководства Советского Союза — от Лаврентия Берии до Леонида Брежнева, станет музеем на территории парка Горького.
Для этого теплоход, который до 2015 года использовали для приема правительственных делегаций и проведения банкетов, будет выкуплен ФГБУ «Каналом имени Москвы» у Московского речного пароходства за 20 миллионов рублей.
— Об этом рассказали в ФГБУ и подтвердил гендиректор МРП Константин Анисимов. Сделка будет закрыта до 19 апреля, — сообщает «Коммерсант».
Посмотреть, как выглядит «яхта Сталина» на воде можно тут:
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