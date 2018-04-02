На КЭФ обсудят культуру как ресурс развития регионов 

Ожидается, что в работе круглого стола будут участвовать представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, эксперт Совета по культуре при председателе Госдумы Татьяна Абанкина, и.о. министра культуры Красноярского края Елена Мироненко, генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева, координатор международного сотрудничества по культурному наследию министерства образования, культуры и науки Нидерландов Жан-Поль Кортен.
В ходе дискуссии, как рассказали в пресс-службе КЭФ, будет обсуждаться, в частности, роль культуры как эффективного инструмента развития российских регионов. Культура больше не недоступная роскошь, отмечают организаторы круглого стола, она должна стать стимулом развития человеческого капитала в нашей стране.
Как отметила и.о. министра культуры края Елена Мироненко, «идея организовать круглый стол и пригласить на него авторитетнейших специалистов в своей области родилась совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина в феврале этого года и была максимально быстро воплощена в жизнь».
Напомним, Красноярский экономический форум «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал» пройдет в Красноярске с 12 по 14 апреля.