На КЭФ обсудят культуру как ресурс развития регионов

В ходе дискуссии, как рассказали в пресс-службе КЭФ, будет обсуждаться, в частности, роль культуры как эффективного инструмента развития российских регионов. Культура больше не недоступная роскошь, отмечают организаторы круглого стола, она должна стать стимулом развития человеческого капитала в нашей стране.

Как отметила и.о. министра культуры края Елена Мироненко, «идея организовать круглый стол и пригласить на него авторитетнейших специалистов в своей области родилась совместно с Благотворительным фондом Владимира Потанина в феврале этого года и была максимально быстро воплощена в жизнь».