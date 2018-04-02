Более 60 будущих врачей и учителей нашли работу на Дне карьеры в Приморье

С 30 марта в здании вуза на острове Русский собрались сотни студентов, чтобы познакомиться с предложениями крупнейших работодателей Дальнего Востока.

Врио Губернатора отметил, приятно видеть на ярмарке так много заинтересованной молодежи.

«Вы нужны нам сегодня, край заинтересован в вашей работе», — обратился Андрей Тарасенко к выпускникам.

«Люди идут работать туда, где созданы необходимые условия труда, где есть зарплата. Порты, судоверфи, как сегодня на выставке видим, по пять-шесть человек набирают, потому что работа в этих отраслях востребована у выпускников. Особенно важное для нас направление — это образование и медицина. Увидел сегодня, что на работу приняли уже больше 40 человек — будущих педиатров и врачей других отраслей, около 20 преподавателей. Это очень хорошо», — резюмировал глава региона.

Андрей Тарасенко добавил, что краю сегодня требуются 325 преподавателей и 1500 врачей.

«Это немало. Поэтому меняем подход к работникам, создаем для них условия: например, подъемные, чтобы оставить наши дети здесь, в крае, оставались», — подчеркнул врио Губернатора.

По данным департамента труда и социального развития Приморского края, сегодня в базе данных региональной службы занятости значатся более 60 тысяч различных вакансий. Наибольшая потребность в трудовых ресурсах, в том числе, испытывают отрасли торговли, строительства, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, сферы образования и здравоохранения.

Напомним, организаторами «Дня карьеры» стал департамент труда и социального развития Приморья при поддержке Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и группы компаний HeadHunter. Вместе с ярмаркой вакансий для соискателей запланирована насыщенная программа мастер-классов и тренингов. Так, представители АРЧК проводят семинар «Ключевые работодатели Дальнего Востока и востребованные компетенции», специалисты HeadHunter помогают составить резюме и рассказывают, как успешно пройти собеседование. Студенты и выпускники в течение дня могут принять участие в деловых играх, лекциях и презентациях разных компаний, а также узнать, какие требования работодатели предъявляют к кандидатам при трудоустройстве.