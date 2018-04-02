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В ГД внесли законопроект об удалении порочащих честь, достоинство или репутацию сведений из интернета
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В ГД внесли законопроект об удалении порочащих честь, достоинство или репутацию сведений из интернета 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Депутаты партии «Единая Россия» во главе с Василием Пискаревым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается удалять сведения, распространенные в интернете, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
«Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети Интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица», — говорится в документе.
В тексте законопроекта отмечается, что в случае, когда должник по истечению срока не удалил сведения из интернета, не принял меры для пресечения распространения порочащих сведений, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в интернете.
«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — сообщается в пояснительной записке.
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