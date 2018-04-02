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Доступ к порочащей честь информации в Интернете будет ограничен
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Доступ к порочащей честь информации в Интернете будет ограничен 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МОСКВА, 2 апреля, ФедералПресс. Роскомнадзор планирует ввести ограничение в интернете доступа к информации, которая по решению суда была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица. Этот законопроект был разработан по инициативе депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия».
Согласно документу, который стал известен «Известиям», Роскомкандзор будет блокировать в тех в случаях, если ресурс не исполнит постановление в установленные сроки.
Авторы выдвинутой идеи Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Грибов, нововведение поспособствует повышению уровня исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.
«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — подчеркнул Валеев.
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