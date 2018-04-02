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В Госдуме предложили механизм блокировки порочащих сведений
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В Госдуме предложили механизм блокировки порочащих сведений 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Поправки внесли депутаты фракции "Единая Россия" во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым.
Блокировка произойдет в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит поста-новление об ограничении доступа в Роскомнадзор
Инициаторы напоминают, что граждане, а также компании уже сейчас имеют право требовать удаления соответствующей информации согласно статье 152 Гражданского кодекса РФ. Сначала нужно добиться вердикта суда о том, что те или иные сведения являются порочащими и недостоверными. Однако удалить «неправильную» информацию из Интернета весьма проблематично.
Существует правовой пробел, который необходимо устранить, объяснил «РГ» один из авторов законопроекта, зампред комитета Анатолий Выборный. Дела о защите чести, достоинства и деловой репутации длятся долго — полгода, год, напомнил он. Предположим, истец получил вердикт в свою пользу, и после вступления решения в законную силу порочащая информация должна быть удалена. «Ответчик оплачивает штраф, но ничего не удаляет, — поясняет парламентарий. — Данный законопроект призван создать механизм, который даст возможность заблокировать информацию, даже если ответчик не устраняет ее в добровольном порядке в установленный законом срок. Такого механизма до сих пор не было».
Блокировка согласно инициативе произойдет в течение одного рабочего дня после того, как пристав-исполнитель направит постановление об ограничении доступа в Роскомнадзор.
Поправки появились в тот момент, когда в Госдуме активно заговорили о законодательной защите от фейковых новостей после трагедии в Кемерово (речь, в частности, о серьезном завышении числа погибших в целях раздувания паники). Как подчеркнул Выборный, законопроект не связан с этой темой. Речь в нем идет именно о той информации, которая в судебном порядке подтверждена как несоответствующая действительности и порочащая честь, достоинство и деловую репутацию.
Что касается усиления защиты от спекуляций и фейков в Интернете, то в Госдуме работают над этой темой отдельно. Профильный комитет по информполитике после трагедии обещал представить предложения по воспрепятствованию распространению такого рода лженовостей. Отдельные депутаты выступили с предложением отказаться от анонимности в Интернете. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег действовать взвешенно, ведь есть риск нарушить основополагающие права граждан.
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