Госдума рассмотрит законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации 5 апреля

Александр Жуков. Нижняя палата парламента в четверг, 5 апреля, планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается удалять сведения, распространенные в интернете, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Госдумы

«В первом чтении будет рассмотрен законопроект, направленный на повышение эффективности исполнения судебных решений, связанных с удалением распространения в сети интернет сведений, порочащих честь юридических и физических лиц», — рассказал А. Жуков про утвержденную повестку на пленарное заседание Госдумы в четверг, 5 апреля.

Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, которым предлагается удалять сведения, распространенные в интернете, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.

В тексте законопроекта отмечается, что в случае, когда должник по истечению срока не удалил сведения из интернета, не принял меры для пресечения распространения порочащих сведений, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в интернете.