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Госдума рассмотрит законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации 5 апреля
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Госдума рассмотрит законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации 5 апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Нижняя палата парламента в четверг, 5 апреля, планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается удалять сведения, распространенные в интернете, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
«В первом чтении будет рассмотрен законопроект, направленный на повышение эффективности исполнения судебных решений, связанных с удалением распространения в сети интернет сведений, порочащих честь юридических и физических лиц», — рассказал А. Жуков про утвержденную повестку на пленарное заседание Госдумы в четверг, 5 апреля.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона, которым предлагается удалять сведения, распространенные в интернете, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами партии «Единая Россия» во главе с Василием Пискаревым.
Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица.
В тексте законопроекта отмечается, что в случае, когда должник по истечению срока не удалил сведения из интернета, не принял меры для пресечения распространения порочащих сведений, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в интернете.
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