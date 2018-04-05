Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об удалении из интернета порочащей честь информации

Депутаты Госдумы 5 апреля 2018 г. планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, которым предлагается удалять распространенные в интернете сведения, которые порочат честь, достоинство или деловую репутацию гражданина.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госдумы от партии «Единая Россия» во главе с Василием Пискаревым.

«Законопроектом предлагается внести в действующее законодательство изменения, предусмотрев особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об удалении сведений, распространенных в сети интернет, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юридического лица», — говорится в документе.

В тексте законопроекта отмечается, что в случае, когда должник по истечению срока не удалил сведения из интернета, не принял меры для пресечения распространения порочащих сведений, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к сведениям, распространенным в интернете.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — сообщается в пояснительной записке к докуменрту.

Ранее комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять данный проект закона в первом чтении.