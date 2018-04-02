Военные пенсионеры воюют с Минобороны за рушащийся дом

«Снова кровля течет, приходится самим сбрасывать снег», — показывают видео местные жители. Это было еще в феврале. В марте люди снова поднялись на крышу. На этот раз, чтобы починить.

«Потолок нам нужно менять, потому что он уже не подлежит ремонту. И всю проводку тоже. Обои порвались, дышим плесенью», — рассказывает жительница дома №102 по адресу военный городок №94 Роза Тазетдинова. Она сожалеет и о свежем ремонте, который зря сделала всего два года назад, и о безопасности — однажды сама вовремя заметила, как загорелась проводка. И с ужасом думает, какие новые разрушения принесет эта весна и ей, и соседям.

Хозяева вынуждены были уехать из квартиры. Единственное, что смогли сделать — оставить тазы, кастрюли и ведра для талой воды, которая бежит по потолку прямо на проводку. Жить здесь определенно нельзя. Четыре квартиры на последнем этаже с торца дома пострадали больше остальных. Крыша течет и весной, и в дождь. Потолки заклеивают, чем могут — кто малярным скотчем, кто канцелярским. Жалобы в управляющую компанию и военную прокуратуру пока никаких результатов не дали.

Москва отписывается округу, округ — сюда. К нам приезжают и тоже отписываются, в результате ничего не делается. Мы боимся, что вообще на улице останемся, потому что никому не нужны», — говорит местная жительница Мария Малютина.

Дом находится на балансе Министерства обороны . Живут здесь, а вернее сказать, выживают, военные пенсионеры. Эта война с официальными бумагами и отписками за собственный комфорт растянулась на шесть лет.

«В основном здесь живут военные пенсионеры. Люди, которые отдали свой долг государству. А сейчас никому не нужны», — комментирует жительница дома Ирина Проскурякова.

В управляющей компании успокаивают, говорят, что ни про людей, ни про дом не забыли. Он на особом контроле и ремонт обязательно будет, как только позволит погода.

«Дому необходимо провести капитальный ремонт. Мы сейчас, конечно, запланировали частичный ремонт кровли, в адрес ГЖИ, администрации и фонда капитального ремонта напишем обращение», — говорит представитель управляющей компании «ГУЖФ» Юлия Маршинина.

Жильцы тем временем думают о том, как перевести дом на баланс муниципалитета. Уже готовятся, что процесс будет долгим и сложным.