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В центре Перми не работают светофоры
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В центре Перми не работают светофоры 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Предупреждение опубликовала в социальных сетях Пермская дирекция дорожного движения.
«На перекрестке улиц Ленина-Куйбышева не работает светофор. Светофоры на перекрёстках улиц Куйбышева-Петропавловская, Комсомольский проспект-Петропавловская — в жёлтом мигании. Будьте внимательны!», — говорится в сообщении ПДДД, опубликованном в ночь на 2 апреля.
Напомним, на федеральной трассе «Пермь-Екатеринбург» в Прикамье на неделю отключили освещение двух участков. В этот период здесь будет действовать ограничение скорости до 90 км/ч. Ограничения связаны с ремонтными работами: в результате дорожных аварий повреждены линии электропередач на объезде Лобаново и на объезде Бершети.
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