«Популярность формата растёт — конкуренция низкая»: в Челябинске выставили на продажу «антикафе»

В центре Челябинска выставили на продажу досуговый проект — «The Антикафе». Согласно объявлению с пометкой «срочно», с раскрученным и прибыльным бизнесом владельцы готовы расстаться за 590 тысяч рублей. Эксперты считают что подобные неформатные проекты в нашем городе только начинают набирать популярность.

— Партнёр решил переехать в другой город, — рассказал 74.ru совладелец «The Антикафе» Александр Хидиятулин. — А у меня основной бизнес съедает львиную долю времени, на кафе меня точно не будет хватать. Вот и решили продать наше детище.

Проект запустили два с половиной года назад на арендованной площадке в 150 квадратных метров на Коммуны, 139 рядом с главным корпусом ЮУрГУ. Может принимать одновременно до 70 посетителей.

— Поначалу было очень сложно, — признался Александр. — Люди не понимали, что это такое — «антикафе», и для чего туда идти. Прошёл почти год, пока они распробовали этот формат. Теперь у нас много постоянных клиентов, которые приходят хорошо провести время, используют кафе как площадку для коворкинга и мастер-классов. В общем, год назад мы вышли в стабильный плюс. И теперь ежемесячно проект даёт прибыль от 70 тысяч до 100 тысяч рублей.

Среднемесячные обороты, по словам предпринимателя, 180–230 тысяч рублей. Расходы складываются в сумму около 100 тысяч. Это 67,5 тысячи арендной платы, восемь тысяч — коммунальные платежи и 30 тысяч — фонд оплаты труда.

В заведении более 30 настольных игр и множество иных развлечений

В помещении несколько тематических залов: с игровыми приставками, настольными играми, проектором. Есть VIP-комната, бар, комната для занятий и общения. Материальный остаток — около 600 тысяч рублей. Мебель, эксклюзивный дизайн интерьера, игровые приставки (Dendy, PS и Xbox), LED-ТВ, более 30 настольных игр и прочее оценивается. Есть сайт, раскрученный Instagram и группа во «Вконтакте». В штате два администратора.

— Это готовый прибыльный бизнес, данные по выручке подтверждаются программой учёта, — подчеркнул совладелец бизнеса. — Популярность формата растёт, а конкуренция пока крайне низкая. К примеру, с открытием «Котокафе» количество посетителей не только не уменьшилось, а напротив, конверсия только увеличивается.

Владелица котокафе «Котофей» Елизавета Казьмина уверяет, что популярность необычных заведений в городе растёт.

— На примере работы нашего проекта видим, что именно такой формат необычного отдыха в Челябинске потихоньку становится популярным, — рассказала Елизавета. — Конечно, большинство челябинцев до сих пор не понимают, что такое антикафе и конкретно котокафе. Многие не знакомы с таким форматом, всё-таки он достаточно молодой. Мы работаем чуть больше года. И только-только начинаем ощущать, что сейчас как-то проще стало, чем при открытии. Но положительные моменты есть, и это радует.

«Котокафе» челябинцы приняли гораздо более радужно, чем ожидали его основатели.

— У нас очень много постоянных гостей, которые приходят к нам каждую неделю-две, мы проводим различные мероприятия, которые пользуются спросом. Да, недавно мы приобрели игровую приставку Play Station 4pro. Но по-прежнему гости идут к нам именно ради нашей «изюминки» — общения с 12 котиками, и лишь потом — поиграть в приставку и настольные игры, почитать книги. Получается, с челябинскими антикафе мы не конкурируем, а, скорее, дополняем друг друга, знакомя всё больше горожан с необычным форматом времяпрепровождения.

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