Цветущая деревня на юге Китая 

Наньнин, 1 апреля /Синьхуа/ — На фото — охваченная буйным весенним цветением деревня Хуакан поселка Пумяо района Юннин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хуа Наньнин, 1 апреля /Синьхуа/ — На фото — охваченная буйным весенним цветением деревня Хуакан поселка Пумяо района Юннин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хуа Наньнин, 1 апреля /Синьхуа/ — На фото — охваченная буйным весенним цветением деревня Хуакан поселка Пумяо района Юннин городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/. Фотографии Синьхуа/Чжоу Хуа