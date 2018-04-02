Цветение сибирских абрикосов в провинции Хэбэй

Шицзячжуан, 1 апреля / Синьхуа / — Множество туристов приезжают в эти дни в поселок Сисюй уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/, чтобы полюбоваться цветением диких сибирских абрикосов на площади свыше 200 га. Фотографии Синьхуа/ Ван Сяо

Шицзячжуан, 1 апреля /Синьхуа/ — Множество туристов приезжают в эти дни в поселок Сисюй уезда Шэсянь городского округа Ханьдань провинции Хэбэй /Северный Китай/, чтобы полюбоваться цветением диких сибирских абрикосов на площади свыше 200 га. Фотографии Синьхуа/Ван Сяо