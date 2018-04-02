Торжества по случаю 60-летия образования Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа 

Вэньшань /пров. Юньнань/, 1 апреля /Синьхуа/ — В городском уезде Вэньшань Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ сегодня прошли торжества, приуроченные к 60-летней годовщине образования округа. Фотографии Синьхуа/Тан Хаочэнь
Вэньшань /пров. Юньнань/, 1 апреля /Синьхуа/ — В городском уезде Вэньшань Вэньшань-Чжуан-Мяоского автономного округа провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ сегодня прошли торжества, приуроченные к 60-летней годовщине образования округа. Фотографии Синьхуа/Тан Хаочэнь