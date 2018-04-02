Первые укусы клещей зарегистрировали в Иркутской области

Иркутской области активизировались клеши — за медицинской помощью по поводу укусов этих насекомых обратились уже пять человек. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, это жители Иркутского, Ольхонского и Слюдянского районов. Специалисты провели исследование клещей, возбудителей энцефалита и других инфекций среди них не обнаружили.

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что наиболее надёжный и долговременный метод защиты от клещевого энцефалита — профилактические прививки. В соответствии с санитарными правилами их можно ставить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Необходимо помнить о мерах профилактики при выезде за город, на кладбища, в лес, на дачные участки, а также в парковые зоны в черте города. К таким мерам относятся само— и взаимоосмотры, применение средств, отпугивающих клещей, осмотры животных, которые побывали в лесу.