Британская AstraZeneca планирует участие в ПМЭФ-2018

Москва, 2 апреля — «Вести. Экономика». Биофармацевтическая компания AstraZeneca планирует принять участие в XXII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая.

В компании британскому изданию The Times заявили, что планируют участвовать в форуме, но «все еще прорабатывают детали» своего участия.

AstraZeneca — шведско-британская биофармацевтическая компания, специализирующаяся на коммерческом использовании рецептурных препаратов в терапевтических областях и неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, на российском рынке присутствует с 1993 г.

AstraZeneca с 2015 г. имеет производственное предприятие в Калужской области, которое издание оценивает в $224 млн The Times опросило и другие британские компании, планируют ли они участвовать в ПМЭФ-2018. В британской нефтегазовой корпорации BP отказались отвечать на вопрос, поедет ли ее глава Боб Дадли на форум. В другом энергетическом гиганте, англо-голландской компании Royal Dutch Shell, заявили, что обычно не комментируют планы поездок своих топ-менеджеров.

Не дала ответа об участии в предстоящем форуме и другая компания из Великобритании и Нидерландов — Unilever. Российско-британская торговая палата сообщила об отсутствии у нее планов принимать участие в ПМЭФ-2018, передает ТАСС.

Ранее с призывом бойкотировать форум в Санкт-Петербурге к британским топ-менеджерам обратился основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер. Он назвал саму возможность их поездки на ПМЭФ крайне непатриотичным шагом. В прошлом году Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в преднамеренном банкротстве, уклонении от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. и осудил его на девять лет колонии заочно.

ПМЭФ проводится с 1997 г., а с 2006 г, проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

ПМЭФ-2017 собрал на своей площадке более 14 000 участников из 143 стран мира. Среди них — главы 700 компаний из России и 400 иностранных компаний. Широко представлены компании из США, Германии, Китая, Италии, Японии и других государств.

В форуме в 2017 г. также приняли участие генеральный секретарь ООН, генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

На ПМЭФ-2017 было подписано 475 инвестиционных соглашений, меморандумов и соглашений о намерениях на общую сумму 1,82 трлн рублей (не считая соглашений, сумма которых составляет коммерческую тайну).