Звезда «Однажды в сказке» Дженнифер Моррисон окончательно попрощалась с Эммой Свон

Совсем скоро сериал «Однажды в сказке», продержавшийся в эфире ABC целых 7 сезонов, окончательно попрощается со зрителями — а звезды сериала, тем временем, прощаются со своими персонажами. Дженнифер Моррисон в соцсетях опубликовала достаточно трогательные прощальные слова в адрес своей героини, Эммы Свон. «Спасибо всем участникам нашего каста и съемочной группы за то, что вы сделали мой последний день на съемках таким особенным. Эмма Свон останется жить в моем сердце навсегда, и я сама навсегда изменилась благодаря «Однажды в сказке»», написала Моррисон, отмечая завершение съемок финального эпизода.

Финал седьмого и последнего сезона с говорящим названием «Покидая Сторибрук» выйдет в эфир ABC 18 мая, и в нем можно будет увидеть ряд звезд, покинувших «Однажды в сказке» после шестого сезона — в том числе Дженнифер Моррисон, Джоша Далласа Джиннифер Гудвин и других.

That’s a wrap! Wow! What a journey. Thank you to everyone in the cast and on the crew for making my last day so special. #emmaswan will live in my heart for ever. And I will be forever changed by #onceuponatime thank you to #StevePearlman for the very very kind words at wrap today. It really meant a lot to me. Cheers to spreading the magic! 💫

Публикация от jenmorrisonlive (@jenmorrisonlive)

27 Мар 2018 в 2:33 PDT попкорнnews