Ещё
«Однажды в сказке» подходит к концу!
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Однажды в сказке» подходит к концу! 

Peopletalk 48 минут назад
Фото: Peopletalk
Последняя серия сериала «Однажды в сказке» под говорящим названием «Покидая Сторибрук» выйдет на телеканале ABC 18 мая, и актеры уже прощаются со своими персонажами.
Дженнифер Мориссон в своем Instagram трогательно попрощалась с Эммой Свон, главной героиней сериала. «Спасибо всем участникам нашего каста и съемочной группы за то, что вы сделали мой последний день на съемках таким особенным. Эмма Свон останется жить в моем сердце навсегда, и я сама навсегда изменилась благодаря „Однажды в сказке“», — написала она.
Напомним, сериал «Однажды в сказке» стал хитом после выхода пилотной серии в 2011 году — в нем создатели по-новому трактовали классические сказки, переплетая их с повседневной жизнью. История, которая растянулась на семь сезонов, начинается с того, что к Эмме Свон, обычной девушке, приезжает маленький Генри и заявляет, что он ее сын. Свон решает отвезти его домой, где встречается с его мачехой Реджиной. А вскоре узнает, что она на самом деле — Злая Королева.
все слайды
Главные роли сыграли Джиннифер Гудвин (39), Дженнифер Моррисон (38), Джош Даллас (39), Лана Паррилла (40), Роберт Карлайл (56).
https://www.youtube.com/watch?v=so3pwEp9cQI
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/odnazhdy-v-skazke-podhodit-k-kontsu/
Peopletalk: последние новости
Как звезды отпраздновали Пасху? Эд Вествик находится под следствием из-за обвинений в изнасиловании Эксклюзив PEOPLETALK: Натали Неведрова рассказала о том, почему новую ведущую «Орла и Решка» Клаву Коку уволили из программы
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»108
Трамп заявил о жестком отношении к РФ246
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США118
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу144
Украина нарвалась на Черноморский флот809
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение