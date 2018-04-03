«Однажды в сказке» подходит к концу!

Последняя серия сериала «Однажды в сказке» под говорящим названием «Покидая Сторибрук» выйдет на телеканале ABC 18 мая, и актеры уже прощаются со своими персонажами.

Дженнифер Мориссон в своем Instagram трогательно попрощалась с Эммой Свон, главной героиней сериала. «Спасибо всем участникам нашего каста и съемочной группы за то, что вы сделали мой последний день на съемках таким особенным. Эмма Свон останется жить в моем сердце навсегда, и я сама навсегда изменилась благодаря „Однажды в сказке“», — написала она.

Напомним, сериал «Однажды в сказке» стал хитом после выхода пилотной серии в 2011 году — в нем создатели по-новому трактовали классические сказки, переплетая их с повседневной жизнью. История, которая растянулась на семь сезонов, начинается с того, что к Эмме Свон, обычной девушке, приезжает маленький Генри и заявляет, что он ее сын. Свон решает отвезти его домой, где встречается с его мачехой Реджиной. А вскоре узнает, что она на самом деле — Злая Королева.

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https://www.youtube.com/watch?v=so3pwEp9cQI

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