Большая часть обломков станции «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу

ПЕКИН, 2 апр — РИА Новости . Большая часть обломков китайской станция «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу Земли, говорится в сообщении на сайте программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец-1"), находившаяся на орбите с 2011 года, вернулась в атмосферу Земли в понедельник в 8.15 по пекинскому времени (3.15 мск).

"Станция вошла в атмосферу Земли над южной частью Тихого океане, большая часть обломков «Тяньгун-1» сгорела при входе в атмосферу", — говорится в сообщении.

Станция «Тянгун-1» ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США , запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям «Тянгун-1» аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время ее существования «Тянгун-1» посетило три экспедиции — в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

Станция находится в космосе уже 6,5 лет. Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.