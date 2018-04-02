Москва направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля 

Москва направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) список из 13 вопросов по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Документ, как пишет RT, опубликован на сайте МИД HA. Ранее аналогичные запросы отечественное дипведомство направило в адрес Великобритании и Франции. Внеочередная сессия исполнительного совета ОЗХО, на которой Россия озвучит свои предложения по поводу расследования, намечено на 4 апреля.
Как заявил постпреда РФ при ОХЗО Александр Шульгин, экспертиза отравляющего вещества, которым были отравлены Скрипали, осуществлялась «крайне непрозрачно». При этом в МИД не исключают, что это дело было сфабриковано и могло быть результатом провокации британских спецслужб.
Сергей Скрипаль и Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери, Соединенное Королевство возложило вину на Москву, не предоставив никаких доказательств.