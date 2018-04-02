Традиционный фестиваль борьбы в дунской деревне Кэндун 

Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа
Уезд Липин /пров. Гуйчжоу/, 1 апреля /Синьхуа/ — 31 марта, в 15-й день 2-го лунного месяца, в деревне Кэндун поселка Шуанцзян уезда Липин Цяньдуннань-Мяо-Дунского автономного округа провинции Гуйчжоу /Юго-Западный Китай/ прошел традиционный фестиваль борьбы. Фотографии Синьхуа