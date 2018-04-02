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Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрыто
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Генконсульство России в Сиэтле окончательно закрыто 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. ГЕНКОНСУЛЬСТВО РФ В СИЭТЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЫТО, ВЕЩИ ВЫВЕЗЕНЫ, ГОСДЕПАРТАМЕНТ УВЕДОМЛЕН — КОНСУЛ-СОВЕТНИК
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