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Прекрасная весенняя симфония на чайных плантациях Китая
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Прекрасная весенняя симфония на чайных плантациях Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.
Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.
ИА Синьхуа: последние новости
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