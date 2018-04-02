Прекрасная весенняя симфония на чайных плантациях Китая

Пекин, 1 апреля / Синьхуа / — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.

Пекин, 1 апреля /Синьхуа/ — На чайных плантациях по всему Китаю полным ходом идет сбор чаев, созревающих до праздника Цинмин.

Фигурки сборщиков снуют между ровными рядами чайных кустов, напоминая ноты на огромном нотном стане, на котором записана прекрасная симфония весны.