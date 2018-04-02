Заброшенные места в фотографиях Винсента Янсена

Фотограф Винсент Янсен (Vincent Jansen), путешествуя по всей Европе, посещает заброшенные дома, церкви, отели, виллы и другие места, которые спокойно ждут своей реконструкции или сноса. Его фотографии дают возможность увидеть то, что происходит за табличкой «Посторонним вход запрещен». Предлагаем вам посмотреть на некоторые из таких мест.

1. Этот разваливающийся дом находится между двух домов. Интересно, знают ли соседи, что происходит рядом с их спальней? (Фото: Винсент Янсен)

2. Разваливающееся здание бывшего детского дома в Италии , где все кровати всё еще застелены. (Фото: Винсент Янсен)

3. Это пианино стояло в одном из номеров огромного замка в Польше . (Фото: Винсент Янсен)

4. Бывшая больница во Франции . (Фото: Винсент Янсен)

5. Разваливающийся дом в Нидерландах . (Фото: Винсент Янсен)

6. Бывший отель в Германии ​​после пожара в 2012 году. (Фото: Винсент Янсен)

7. Библиотека в красивом заброшенном замке во Франции, которая, к сожалению, сгорела два года назад. (Фото: Винсент Янсен)

8. Старый автомобиль в гараже в Бельгии . (Фото: Винсент Янсен)

9. Интерьер в разрушающемся доме фермера в Бельгии. (Фото: Винсент Янсен)

10. Бывший больничный комплекс в Германии с более чем 60 зданиями. (Фото: Винсент Янсен)

11. Бывший госпиталь в Германии. (Фото: Винсент Янсен)

12. Часовня в тихой и маленькой деревне в Италии. (Фото: Винсент Янсен)

13. Здание администрации горнодобывающего предприятия во Франции. (Фото: Винсент Янсен)

14. Впечатляющее автомобильное кладбище в сосновом лесу в маленькой деревне в Бельгии. По слухам, эти автомобили принадлежали американским солдатам, которые оставили их после Второй мировой войны. (Фото: Винсент Янсен)

15. Впечатляющее автомобильное кладбище в сосновом лесу в маленькой деревне в Бельгии. (Фото: Винсент Янсен)

16. Баскетбольная площадка в бывшем военном комплексе под Берлином. Им пользовались нацисты до конца Второй мировой войны. Это место также использовалось при съемках фильмов, таких как «Мой фюрер», «Враг у ворот» и «Бесславные ублюдки». (Фото: Винсент Янсен)

17. Покинутое хозяевами поместье в Бельгии. (Фото: Винсент Янсен)

18. Этот исторический памятник в Польше был построен в 1796 году. (Фото: Винсент Янсен)