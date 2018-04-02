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Смотр‑конкурс «Парки Подмосковья» стартует в регионе
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Смотр‑конкурс «Парки Подмосковья» стартует в регионе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Шестой смотр-конкурс «Парки Подмосковья» стартует в регионе в понедельник, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются в министерство культуры Московской области органами местного самоуправления муниципальных образований региона в срок до 21 апреля.
«Этот смотр-конкурс проводится с целью повышения привлекательности парков, уровня их благоустройства, озеленения, улучшения качества предоставляемых услуг, а также стимулирования создания новых парковых территорий», — сказала министр культуры региона Оксана Косарева.
По ее словам, популярность регионального смотра-конкурса год от года растет. В прошлом году поступила 71 заявка от 51 муниципального образования, что является рекордным показателем за все время проведения конкурса. Всего за пять лет в региональном смотре-конкурсе зарегистрирована 181 заявка.
У конкурса две номинации — «Лучший парк культуры и отдыха» с призовым фондом 14 миллионов рублей и «Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха» с призовым фондом 10,5 миллионов рублей. Кроме того, учреждены специальные денежные премии: «За лучший ландшафтный дизайн парковой зоны», «За креативный подход к созданию зон отдыха населения», «За лучшую детскую площадку парка культуры и отдыха», «За лучший проект „Танцевальная площадка“ в размере 1 миллиона рублей каждая.
В прошлом году в номинации „Лучший парк культуры и отдыха“ победил парк „Елочки“ в Домодедове, в номинации „Лучшая концепция (проект) по созданию нового парка культуры и отдыха“ — парк в Балашихе.
Положение о смотре-конкурсе, форма заявки на участие и требования к оформлению презентации размещены на официальном сайте ведомства: www.mk.mosreg.ru.
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