Ещё
Зампред Мособлдумы проведет прием населения в Жуковском и Раменском в понедельник
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зампред Мособлдумы проведет прием населения в Жуковском и Раменском в понедельник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин в понедельник ответит на вопросы жителей Жуковского и Раменского по теме ЖКХ, благоустройства и соцпомощи, говорится в сообщении пресс-службы зампреда.
«В понедельник в городском округе Жуковский и городе Раменское личный прием населения проведет заместитель председателя регионального парламента Игорь Чистюхин. Заявители смогут обсудить вопросы сферы ЖКХ, благоустройства, медицины, социальной помощи и другие», — говорится в сообщении.
Прием населения в Жуковском пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Гагарина, дом 2А, третий этаж. В Раменском жители могут обращаться с 13:00 до 15:00 по адресу: КДЦ «Сатурн», Комсомольская площадь, дом 2, кабинет 106.
РИАМО: последние новости
Космическая станция размером со школьный автобус может упасть на Россию В Вербное воскресенье Брынцалов пожелал всем православным благодати и достатка Детсад появится в составе ЖК на Варшавском шоссе в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия сорвалась с цепи»213
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой1266
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»331
Саудиты принуждают Россию к сделке189
Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla22
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
05:37
В Японии раскрыли планы Терезы Мэй против РФ
Политика
01:00
В Британии назвали циничными вопросы РФ по делу Скрипаля
Политика
02:59
Байкалу грозит превращение в «Северное море китайцев»
Общество
02:54
Налогооблагаемая «Сумма»: за Магомедовым пришли
Компании Статьи
00:53
Як-3 протаранил машину при посадке
Происшествия
00:42
Ким Чен Ын собирается с визитом в Россию
Политика
03:37
«Вы не ослышались». Москвичам пообещали резкое потепление
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение