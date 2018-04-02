Зампред Мособлдумы проведет прием населения в Жуковском и Раменском в понедельник

Заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин в понедельник ответит на вопросы жителей Жуковского Раменского по теме ЖКХ, благоустройства и соцпомощи, говорится в сообщении пресс-службы зампреда.

«В понедельник в городском округе Жуковский и городе Раменское личный прием населения проведет заместитель председателя регионального парламента Игорь Чистюхин. Заявители смогут обсудить вопросы сферы ЖКХ, благоустройства, медицины, социальной помощи и другие», — говорится в сообщении.

Прием населения в Жуковском пройдет с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Гагарина, дом 2А, третий этаж. В Раменском жители могут обращаться с 13:00 до 15:00 по адресу: КДЦ «Сатурн», Комсомольская площадь, дом 2, кабинет 106.