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Жестокое ДТП произошло на острове Русском
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Жестокое ДТП произошло на острове Русском 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Прошедшей ночью на острове Русском произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @dps.control.
Так, во время поворота водитель автомобиля Mazda не заметил автомашину Honda Civic и совершил с ней столкновение. От удара Honda Civic вылетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии пострадали женщина-водитель и пассажирка автомобиля Honda. Последняя была госпитализирована.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все бстоятельства произошедшего.
A post shared by ДПС-Контроль. Владивосток. (@dps.control) on Apr 3, 2018 at 8:39am PDT
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