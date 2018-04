Жестокое ДТП произошло на острове Русском 

Прошедшей ночью на острове Русском произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @dps.control.

Так, во время поворота водитель автомобиля Mazda не заметил автомашину Honda Civic и совершил с ней столкновение. От удара Honda Civic вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали женщина-водитель и пассажирка автомобиля Honda. Последняя была госпитализирована.

A post shared by ДПС-Контроль. Владивосток . (@dps.control) on Apr 3, 2018 at 8:39am PDT