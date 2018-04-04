Жестокое ДТП произошло на острове Русском

Прошедшей ночью на острове Русском произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на @dps.control.

Так, во время поворота водитель автомобиля Mazda не заметил автомашину Honda Civic и совершил с ней столкновение. От удара Honda Civic вылетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадали женщина-водитель и пассажирка автомобиля Honda. Последняя была госпитализирована.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все бстоятельства произошедшего.