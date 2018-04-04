Дорогу на острове Русский приводят в порядок

В восстановлении единственной дороги, ведущей в жилые поселки острова, задействованы два автогрейдера, фронтальный погрузчик, два экскаватора, пять самосвалов, каналопромывочная машина и несколько бригад дорожных рабочих, сообщили в МБУ «Содержание городских территорий». Они задействованы на восстановлении грунтовки от коммунальной зоны до бухты Воевода.

Уже выполнен колоссальный объём работ: спецоборудованием под давлением промыты 15 водоотводных труб, выполнено грейдирование дороги. На участке от посёлка Шигино до посёлка КЭТ, где расположены многоквартирные и частные дома, а также в районе Подножья проведено грейдированию дороги с отсыпкой грунтом, с нарезкой кюветов. Работы продолжаются.

По поручению главы города на острове создан дорожно-эксплуатационный участок. Это позволит оперативно решать вопросы содержания грунтовых дорог на острове — осуществлять своевременное грейдирование и отсыпку, подборку мусора, нарезку кюветов и прочистку водоотводных труб.

С наступлением весны грунтовое дорожное полотно на острове покрылось глубокими ямами и лужами, что значительно осложнило транспортную обстановку. Подрядчику, выигравшему муниципальный контракт на обслуживание этих дорог, поручили оперативно исправить ситуацию. Однако количество обращений от жителей островных поселков в интернет-приемную администрации краевого центра продолжало увеличиваться с каждым днём, спецтехника подрядчика на острове так и не появилась.

— На фоне такого негатива и тревожных звонков мне продолжают браво докладывать о работах подрядчика, заявил по данному поводу мэр Виталий Веркеенко . — Жители Подножья, Рынды, Экипажного и Воеводы подтвердили, что последний раз спецтехнику на дорогах острова видели 20 марта, а предоставленные фото — прошлогодние. Обмана не допущу. Никому не позволю обманывать людей, роняя авторитет власти. Необходимо расторгнуть договор с подрядчиком и наказать виновных в фальсификации.

Глава города распорядился расторгнуть контракт на содержание дороги с подрядчиком и отправил исправлять сложившуюся ситуацию муниципальное предприятие «Содержание городских территорий».