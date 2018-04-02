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Более 20 тыс. человек приняли участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в Химках
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Более 20 тыс. человек приняли участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!» в Химках 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Жители Химок принимают активное участие в фестивале городской среды «Выходи гулять!». В городском округе при проведении фестиваля задействовано порядка 30 различных площадок: парки, скверы, дворовые территории. С момента старта участие в фестивале приняли более 20 тыс. жителей Химок. Разнообразные развлекательные программы рассчитаны на химчан разных возрастов. », — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что для юных химчан организована насыщенная развлекательная программа с участием артистов дворца культуры «Родина», театра «Апрель», молодежного центра «Восход», домов детского творчества «Созвездие» и «Родник», дома культуры «Контакт». Ребята принимают участие в различных спортивных соревнованиях, конкурсах и викторинах.
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