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Изящные цветы персика в тибетском уезде Бово
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Изящные цветы персика в тибетском уезде Бово 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн
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