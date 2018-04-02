Изящные цветы персика в тибетском уезде Бово

Лхаса, 1 апреля / Синьхуа / — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай / наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн

Лхаса, 1 апреля /Синьхуа/ — Жители и гости уезда Бово /Боми/ городского округа Ньингчи Тибетского автономного района /Юго-Западный Китай/ наслаждаются в эти весенние дни изящным цветением персиковых деревьев. Фотографии Синьхуа/Чжан Жуфэн