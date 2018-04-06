Умниц, красавиц коронуют в Москве

По итогам была объявлена дата проведения финала конкурса в Москве.

Из 40 девушек 29 апреля выберут самую красивую мисс и миссис России, которые будут представлять страну на международном конкурсе красоты «Мисс и Миссис Земля». Финал назначен на июль. Представительница России отправится в Лас-Вегас.

"Многие разочарованы результатами, организацией конкурсов красоты. Пришло время свежей крови в этой сфере. Думаю, когда сюда придут люди, которые заинтересованные не в разовом обогащении, не в том, чтобы сорвать куш, продать первое место и на этом закончить конкурс в каком-нибудь ночном клубе, отношение изменится, а конкурсы красоты обретут репутацию. Поэтому я думаю, что создатели Национальной ассоциации найдут поддержку среди тех, кто участвует, хочет участвовать и кто живет и трудится в индустрии красоты. Желаю успехов в этом деле!", — поделился мнением Андрей Малахов.