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Котлашанка прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018»
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Котлашанка прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018» 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Анна КВАСНИКОВА из Котласа будет представлять свой город на фестивале «Мисс Россия-2018».
Об участнице известно, что она учится на 4 курсе Морской академии адмирала Ушакова на экономиста. Среди интересов девушки — занятие вокалом, фитнес, йога, серфинг и горные лыжи. Любимая книга Анны — «Унесенные ветром».
«Когда мой папа увидел меня в первый раз в роддоме, он произнес: «Меньше, чем на Мисс Мира не рассчитывайте», — делится номинатка. — Думаю, «Мисс Россия» — это только начало».
Всех участниц конкурса можно увидеть на сайте конкурса.
Напомним, в феврале этого года на другой конкурс красоты — «Краса России 2017» — отправилась другая котлашанка, Алена Смирнова. Она поехала вместо действующей обладательницы титула «Мисс Архангельск 2017» Юлианы Дерягиной, которая отказалась от участия в фестивале за два дня до выезда.
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