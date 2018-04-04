Котлашанка прошла в финал конкурса «Мисс Россия-2018»

Анна КВАСНИКОВА из Котласа будет представлять свой город на фестивале «Мисс Россия-2018».

Об участнице известно, что она учится на 4 курсе Морской академии адмирала Ушакова на экономиста. Среди интересов девушки — занятие вокалом, фитнес, йога, серфинг и горные лыжи. Любимая книга Анны — «Унесенные ветром».

«Когда мой папа увидел меня в первый раз в роддоме, он произнес: «Меньше, чем на Мисс Мира не рассчитывайте», — делится номинатка. — Думаю, «Мисс Россия » — это только начало».

Всех участниц конкурса можно увидеть на сайте конкурса.

Напомним, в феврале этого года на другой конкурс красоты — «Краса России 2017» — отправилась другая котлашанка, Алена Смирнова. Она поехала вместо действующей обладательницы титула «Мисс Архангельск 2017» Юлианы Дерягиной, которая отказалась от участия в фестивале за два дня до выезда.