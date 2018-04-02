Porsche представляет электрический трактор и анонсирует его начинку

Porsche обещает трактор Миссии Е.

Объявление от Porsche по трактору Миссии Е у многих вызвало скептицизм. Ведь появилось оно как раз 1 апреля.

На своих страницах в социальных сетях немецкий автобренд отмечает, что планирует сделать революцию в сельском хозяйстве. При этом в Porsche говорят, что за основу, скорее всего, будут взяты образцы техники 50-х годов прошлого столетия.

Однако начинка будет целиком современной.

Далее в анонсе говорится о том, что трактор будет полностью электрически и бесшумным. Для зарядки электромотора мощностью 700 лошадиных сил предназначена батарея емкостью в 800 кВт. Ее хватит, чтобы силовая установка зарядилась достаточно быстро.

Но и это еще не все, что предусматривает заманчивое предложение. Специальное приложение позволит получать точный прогноз погоды со спутника и обмениваться сообщениями с коллегами — фермерами в виртуальном режиме.

О правдивости указанных слухов достоверно станет известно в начале следующей недели. Напомним, Honda и Lexus уже успели передать свои первоапрельские приветы.