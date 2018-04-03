Россияне смогут защитить свою репутацию от клеветы

Госдуме обсудят законопроект, наделяющий судебных приставов правом передавать в Роскомнадзор сведения для блокировки сайтов, распространяющих порочащую информацию.

На сегодняшний день ни суд, ни судебные приставы не могут заблокировать информацию, признанную порочащей честь и достоинство граждан, поскольку соответствующий порядок действий судебных приставов в законе об исполнительном производстве должным образом не прописан. Ответчика могут лишь оштрафовать за неисполнение решения об удалении клеветнической информации.

В случае принятия нового закона, если после решения суда ответчик добровольно не удалит из Интернета порочащие истца сведения, судебный пристав сможет вынести постановление об ограничении доступа к данной информации. В течение суток это постановление пристав сможет направить в Роскомнадзор, который и осуществит блокировку.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Как ранее сообщил « Парламентской газете » один из авторов законодательной инициативы, председатель думского Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, документ разработан «в интересах граждан, которые не могут добиться своего права быть реабилитированными и добиться, чтобы порочащая информация не находилась в открытом доступе».

По словам законодателя, в заседании Комитета, на котором будет рассматриваться законопроект, парламентарии заслушают мнения экспертов и судебных приставов, которых инициатива коснётся в первую очередь.