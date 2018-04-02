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Роскомнадзор будет блокировать сайты, порочащие честь и достойнство
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Роскомнадзор будет блокировать сайты, порочащие честь и достойнство 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Амурская служба новостей
Роскомнадзор планирует ограничить в интернете доступ к информации, которая была признана порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, соответствующее решение должен вынести суд. Подобный законопроект представили депутаты «Единой России».
Блокировка ресурса, на страницах которого размещена незаконная информация, будет представлять собой крайнюю меру, если, например, владельцы ресурса не удалят порочащую честь информацию в установленный срок.
Как думаю уважаемые господа, разработавшие этот законопроект, подобная практика позволит повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства.
«Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете», — цитирую СМИ одного из инициаторов, Эрнеста Валеева.
Остается посмотреть, как же этот замечательный законопроект будет работать на деле — будут ли правильно выноситься решения суда, будет ли владельцам ресурсов предоставляться соответствующая информация о решении, а также даваться достаточно времени на урегулирование вопроса, и так далее.
Ранее стало известно, что во втором чтении Государственной Думой был принят закон об ужесточении уголовного наказания за кражу средств с банковских карт. Инициаторами проекта выступила группа депутатов, возглавляемая председателем комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
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