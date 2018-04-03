Как депутаты предлагают блокировать в интернете порочащую россиян информацию

Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Комитет Госдумы по безопасности поддержал внесённый в парламент законопроект, позволяющий Роскомнадзору блокировать в интернете информацию, которая была признана судом порочащей честь и деловую репутацию гражданина или юридического лица. Законодательная инициатива была предложена депутатами от «Единой России» . Один из авторов документа в разговоре с RT не исключил, что под его действие попадут и социальные сети, распространяющие порочащие сведения. Насколько эффективно будет работать закон — в материале RT. Депутаты от «Единой России» Василий Пискарёв Александр Грибов внесли поправки в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Предложенные изменения дают право Роскомнадзору блокировать информацию в интернете, которая была признана судом порочащей честь, достоинство и деловую репутацию и не была удалена в установленный срок. Постановление о блокировке будет выносить судебный пристав-исполнитель. Авторы напоминают, что, согласно ст. 152 Гражданского кодекса РФ , если признанные порочащими сведения оказались после их распространения доступными в интернете, гражданин вправе требовать удаления этой информации. Такое же право имеют и юридические лица.

Речь идёт исключительно об исполнении решений суда, отмечает в беседе с RT один из авторов инициативы. По его словам, сейчас у судебных приставов нет реальных рычагов для этого, а штраф за неисполнение требования об удалении порочащей информации небольшой — всего 2,5 тыс. рублей для граждан и 50 тыс. рублей для юрлиц, поэтому такая информация «может долго висеть на сайте».

Комитет Госдумы по безопасности поддержал законопроект. Представитель Федеральной службы судебных приставов, присутствовавший на заседании комитета, сообщил об «увеличении числа производств, когда суды требуют удалить информацию, порочащую честь». Депутаты рассмотрят документ в первом чтении 5 апреля. «Резонное предложение»

«Действительно, у судебных приставов меры воздействия — это только штраф и возможное привлечение через какое-то время к уголовной ответственности. Этот промежуток времени может занимать месяцы и годы, а информация будет всё это время болтаться на сайте, поэтому предложение резонное. Законопроект ускорит исполнение судебных решений», — отметил эксперт в беседе с RT.

Устранить недосказанность

Законопроект может затронуть социальные сети, если в решении суда говорится о блокировке первоисточника и последующих перепечаток информации, уточнил в интервью RT Анатолий Выборный. Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян согласен, что законопроект может использоваться в отношении соцсетей.

«Пока было известно об одном таком процессе, когда из-за судебного иска Дерипаски Instagram удалил пост соответствующей особы (Рыбки), чтобы избежать блокировки. Процесс Дерипаски показал, что существует странная недосказанность в российском законодательстве, и этот законопроект направлен на закрытие этого момента», — отмечает эксперт.