Во Франции осудили женщину за оскорбление жертвы теракта в Требе

Суд Франции приговорил к семи месяцам условного заключения Мириам-Серж Жуглет, позволившую себе в социальных сетях неуважительные высказывания об одной из жертв недавнего теракта в городе Треб. Об этом резонансном деле сообщила BBC.

На некорректные высказывания француженка пошла, исходя из личных кулинарных предпочтений, — она убежденный веган и даже производит вегетарианский сыр. При этом одним из четырех погибших в результате захвата террористом супермаркета стал молодой мясник Кристиан Медвес. Именно этот факт биографии жертвы и позволил французской подданной заявить, что она не считает теракт трагедией.

"Итак, вы потрясены тем, что убийцу убил террорист. Только не я. У меня ноль сострадания к нему", — написала Мириам-Серж на своей странице в Facebook, подчеркнув, что в свершившемся есть «справедливость».

По жалобе французского профсоюза мясников скандальный пост был удален администрацией социальной сети, а самим высказыванием Жуглет занялась полиция и прокуратура

Ей инкриминировалось одобрение действий террористов, что по французским законам влечет за собой штраф до 75 тысяч евро (около 5,3 миллиона рублей) и тюремное заключение до пяти лет. В итоге суд ограничился штрафом и условным сроком для радикальной вегетарианки.

Ранее за подобное преступление был арестован левый французский политик Стефан Пуссье. Его приговорили к одному году условно за оправдание терроризма на своей странице в Twitter и выражение радости в связи с гибелью полковника Арно Бельтрама, обменявшего себя на заложников в Требе.